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28 листопада 2019, Київ 09:52
Новини | Міжнародні

Трамп підписав закони на підтримку протестів у Гонконгу

Трамп підписав ухвалені Конгресом закони про Гонконг

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Президент США Дональд Трамп підписав закони на підтримку учасників протестів у Гонконгу.

Один із законів вимагає від Державного департаменту щонайменше раз на рік підтверджувати наявність у Гонконгу достатньої автономії для продовження торгових привілеїв з боку США. Також цей закон передбачає санкції за порушення прав людини в Гонконгу.

Інший закон забороняє експорт до Гонконгу засобів для розгону демонстрацій, на кшталт сльозогінного газу, гумових куль та електрошокерів.

/**/ /**/ Поліція намагається затримати учасника протесту на виході зі студентського містечка Політехнічного університету Гонконгу. 18 листопада 2019 року
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Перед цим законопроєкти підтримали обидві палати Конгресу.

Через рішення Трампа підписати закони Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США Террі Бенстеда, щоб закликати Вашингтон не втручатися у внутрішні справи Китаю й припинити завдавати шкоду американсько-китайським відносинам.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

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