Трамп підписав закони на підтримку протестів у Гонконгу

Президент США Дональд Трамп підписав закони на підтримку учасників протестів у Гонконгу.

Один із законів вимагає від Державного департаменту щонайменше раз на рік підтверджувати наявність у Гонконгу достатньої автономії для продовження торгових привілеїв з боку США. Також цей закон передбачає санкції за порушення прав людини в Гонконгу.

Інший закон забороняє експорт до Гонконгу засобів для розгону демонстрацій, на кшталт сльозогінного газу, гумових куль та електрошокерів.

Перед цим законопроєкти підтримали обидві палати Конгресу.

Через рішення Трампа підписати закони Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США Террі Бенстеда, щоб закликати Вашингтон не втручатися у внутрішні справи Китаю й припинити завдавати шкоду американсько-китайським відносинам.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».