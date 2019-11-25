На місцевих виборах у Гонконгу перемагає опозиція

На місцевих виборах у районні ради Гонконгу перемагають продемократичні опозиційні кандидати.

У виборах взяли участь 2,9 мільйона людей – явка перевищила 70%.

За даними місцевого мовника RTHK, опозиційні кандидати отримують 390 місць з 452.

Районні ради не мають законодавчих повноважень. Вони виконують функцію дорадчих органів для ухвалення рішень місцевого масштабу. Втім результати виборів на фоні протестів можуть послужити показником того, який характер матимуть майбутні вибори до більш впливової Законодавчої ради та на керівні посади.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».