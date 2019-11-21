Активісти пікетували посольство Китаю в Києві на підтримку протестів у Гонконгу

Активісти організації Free Hong Kong Center («Центр вільного Гонконгу») зібралися увечері 21 листопада на пікет біля будівлі посольства Китайської Народної Республіки. Учасники акції прийшли підтримати учасників протестів у Гонконгу.

Акцію під назвою «Звільни Гонконг: Акція солідарності» навмисне організували в річницю початку Революції гідності. За словами організаторів, протестувальники в Гонконгу надихаються українським Євромайданом, тож пікет влаштували, щоб висловити солідарність із ними.

Пікетувальники вимагають від КНР зокрема звільнити арештованих протестувальників, розслідувати дії силовиків, змінити систему виборів, дозволивши гонконгцям самим обирати весь склад Законодавчої ради та провести перевибори губернатора. Ці вимоги аналогічні тим, які висувають самі мітингарі.

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Крім того, Free Hong Kong Center закликає українську владу підтримати протестувальників Гонконгу.

На акцію прийшов, поміж інших, Piano Extremist – учасник Євромайдану, який став відомим завдяки своїй грі на піаніно під час протестів у Києві.

Раніше голова Центру Артур Харитонов в коментарі Радіо Свобода заявив, що представники посольства Китаю вдавалися до тиску на організацію та погроз її членам. Посольство КНР наразі не коментувало заяву.

21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи – шосту річницю початку Революції гідності. За даними поліції, лише в Києві у цей день планується п’ять акцій.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтні влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежного розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністії всіх затриманих учасників акцій протесту.