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20 листопада 2019, Київ 20:56
Новини | Суспільство

Не допустити провокацій: у поліції розповіли про заходи безпеки під час акцій 21-23 листопада

21 листопада українці будуть відзначати День гідності та свободи, 23 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

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Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що з 21-го до 23 листопада в Україні відбудуться масові акції до пам’ятних дат, завданням правоохоронців під час яких – не допустити провокацій.

«Національна поліція готова до гарантування безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу та керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій», – заявив Клименко.

У поліції додали, що гвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів.

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«Лише у Києві в ці дні планується проведення п’яти акцій», – вказали правоохоронці.

21 листопада українці будуть відзначати День гідності та свободи, 23 листопада – День пам’яті жертв Голодомору.

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