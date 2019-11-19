У Гонконгу поліція оточила останній осередок протесту в університеті

Близько 100 антиурядових протестувальників залишаються оточеними в університеті Гонконгу 19 листопада. Поліцейська облога триває третій день, продовольчі запаси оточених скоротилися до мінімуму.

Поліція оточила університет і арештовує всіх, хто виходить. Групи протестувальників здійснили кілька спроб втекти 18 листопада, але неясно, чи вдалося їм уникнути арешту.

Керівниця міста Керрі Лам заявила, що 600 людей залишили Гонконгський політехнічний університет. Серед них були і 200 студентів, які не досягли 18 років.

За словами мера Гонконгу, особи, які не досягли 18 років, не будуть негайно заарештовані, але пізніше можуть бути обвинувачені. Вона сказала, що 400 інших протестувальників були заарештовані.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежного розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністії всіх затриманих учасників акцій протесту.