У Гонконгу суд визнав неконституційною заборону носити маски для обличчя

Вищий суд Гонконгу 18 листопада визнав неконституційним закон про надзвичайні ситуації часів колонізації Британською імперією, який застосував нинішній уряд, щоб заборонити протестуючим носити маски. Про це повідомляє агентство Reuters.

У постанові суду мовиться, що закон «не сумісний з Основним законом», міні-конституцією, під якою у 1997 році Гонконг перейшов під управління Китаю.

У Гонконгу поліція 18 листопада розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками. Коли поліція просувалася в кампусі, протестувальники кидали в поліцейських коктейлі Молотова.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежне розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністію всіх затриманих учасників акцій протесту.