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18 листопада 2019, Київ 10:51
Новини | Міжнародні

У Гонконгу суд визнав неконституційною заборону носити маски для обличчя

Поліція штурмує місцевий університет, 18 листопада 2019 року

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Вищий суд Гонконгу 18 листопада визнав неконституційним закон про надзвичайні ситуації часів колонізації Британською імперією, який застосував нинішній уряд, щоб заборонити протестуючим носити маски. Про це повідомляє агентство Reuters.

У постанові суду мовиться, що закон «не сумісний з Основним законом», міні-конституцією, під якою у 1997 році Гонконг перейшов під управління Китаю.

У Гонконгу поліція 18 листопада розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками. Коли поліція просувалася в кампусі, протестувальники кидали в поліцейських коктейлі Молотова.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежне розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністію всіх затриманих учасників акцій протесту.

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