Вибухи, барикади і сутички: ескалація протесту в Гонконзі у фото та відео

Розбиті вулиці, купа сміття й охоплені вогнем барикади – протести в Гонконзі, які локалізувалися біля Політехнічного університету, дедалі більше нагадують зону бойових дій. У ніч на понеділок поліція спробувала взяти територію штурмом, застосувавши водомети і сльозогінний газ. Але протестувальники підпалили барикади на підступах до головної будівлі вишу. Протистояння триває...
Під стінами Політехнічного університету в Гонконзі не вщухають сутички. Замість студентів на подвір’ї навчального закладу загони спецназу. Місцеві видання пишуть, що колись спокійний район на півострові Коулун перетворився на зону бойових дій. Дороги завалені цеглою та сміттям.
У ніч на 18 листопада поліція Гонконгу почала штурм території, яку з минулого вівторка утримують понад 200 протестувальників. Правоохоронці вимагали від активістів скласти саморобну зброю і погрожували притягнути до відповідальності «за участь у заколоті», а також застосувати бойові кулі.
Мітингувальники відповіли «коктейлями Молотова», використовуючи для цього, зокрема, саморобні катапульти. За інформацією місцевої поліції, одного з поліцейських поранили в ногу стрілою з лука.
Правоохоронні органи, у свою чергу, застосували сльозогінний газ і водомети з синьою фарбою. Це змусило демонстрантів відступити назад на територію університетського містечка. Дорогою вони підпалили барикади на пішохідному мосту, що веде до головної будівлі навчального закладу. Влаштувавши вогняну завісу, демонстранти намагалися не дати правоохоронцям Гонконгу дістатися стін навчального закладу.
Зрештою, поліція Гонконгу штурмом взяла містечко Політехнічного університету. Частина мітингарів заблокована в іншій частині будівлі.
Кільком студентам, які перебували в заблокованій поліцією будівлі університету, вдалося вибігти на вулицю і виїхати на скутерах і мотоциклах. Кілька десятків людей лишилися в будівлі навчального закладу, за повідомленнями активістів, вони не мають води і продуктів. За даними місцевих ЗМІ, є заарештовані і поранені. Їх кількість уточнюється.
Багатотисячні марші протесту почалися в Гонконгу півроку тому, коли уряд запропонував дозволити екстрадицію до основної території Китаю правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах. Відтоді адміністрація Гонконгу неодноразово оголошувала про відмову від цього законопроєкту, але протести під гаслами захисту автономії Гонконгу в складі Китаю не припинялися. Протестувальники вимагають відправити у відставку владу Гонконгу, провести реформи й розслідувати дії поліції проти демонстрантів, а також оголосити амністію всім затриманим у перебігу протестів.
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