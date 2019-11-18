Вибухи, барикади і сутички: ескалація протесту в Гонконзі у фото та відео

Розбиті вулиці, купа сміття й охоплені вогнем барикади – протести в Гонконзі, які локалізувалися біля Політехнічного університету, дедалі більше нагадують зону бойових дій. У ніч на понеділок поліція спробувала взяти територію штурмом, застосувавши водомети і сльозогінний газ. Але протестувальники підпалили барикади на підступах до головної будівлі вишу. Протистояння триває...

Під стінами Політехнічного університету в Гонконзі не вщухають сутички. Замість студентів на подвір’ї навчального закладу загони спецназу. Місцеві видання пишуть, що колись спокійний район на півострові Коулун перетворився на зону бойових дій. Дороги завалені цеглою та сміттям.