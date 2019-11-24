Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 листопада 2019, Київ 11:46
Новини | Міжнародні

У Гонконгу відбуваються місцеві вибори. Явка – рекордна

Агітаційна кампанія (на фото) та самі вибори у Гонконгу відбуваються на тлі протестів і сутичок

Дивитись коментарі

Рекордна кількість людей вже проголосувала на місцевих виборах у Гонконгу, що тривають 24 листопада.

Урядові дані показали, що понад 1,5 мільйона людей віддали свій голос до 13:30 за місцевим часом, поки залишилося дев'ять годин до закриття виборчих дільниць, що перевершило 1,46 мільйона, які проголосували на останніх виборах до округу чотири роки тому.

Серед інших, волевиявлення вже здійснила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам.Вона сказала, що організація виборчих округів була надзвичайно складною через заворушення, але голосування повинно бути відносно мирним і спокійним завдяки роботі працівників безпеки.

/**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вибухи, барикади і сутички: ескалація протесту в Гонконзі у фото та відео

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

/**/ /**/ Сутичка протестувальників із поліцією поблизу Політехнічного університету Гонконгу, 17 листопада 2019 року. У соцмережах ці події неодноразово порівнювали з Революцією гідності в Україні взимку 2013–2014 років
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Гонконг і Революція гідності. Активісти в Києві заявляють про тиск з боку посольства Китаю

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежного розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністії всіх затриманих учасників акцій протесту.

21 листопада акції на підтримку протестувальників у Гонконгу відбулися під стінами постольства Китаю у Києві.

#FreeHongKong під китайським посольством у Києві – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

#FreeHongKong під китайським посольством у Києві – фоторепортаж

Активісти організації Free Hong Kong Center («Центр вільного Гонконгу») зібралися увечері 21 листопада на пікет біля будівлі посольства Китайської Народної Республіки. Учасники акції прийшли підтримати учасників протестів у Гонконгу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG