Лідер протестів у Гонконгу: «Я все ще закликаю людей голосувати, щоб показати наше незадоволення Пекіном» – відео

Рекордна кількість людей вже проголосувала на місцевих виборах у Гонконгу, що тривають 24 листопада. Урядові дані показали, що понад 1,5 мільйона людей проголосували до 13:30 за місцевим часом, що перевершило 1,46 мільйона, які проголосували на останніх виборах до округу чотири роки тому. Серед інших, волевиявлення вже здійснила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Вона сказала, що організація виборчих округів була надзвичайно складною через заворушення, але голосування повинно бути відносно мирним і спокійним завдяки роботі працівників безпеки. Проголосував також один із лідерів протестних рухів у Гонконгу Джошуа Вонг, який закликав гонконгців, які не голосували, прийти і віддати свій голос, щоб «показати своє незадоволення Пекіном». За порядком у місті під час виборів посилено слідкує поліція Гонконгу. (Відео Reuters/CCTV)