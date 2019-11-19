Протести в Гонконгу

Поліція в Гонконгу застосувала подразливий газ, гумові кулі й дубці вранці 18 листопада, щоб не пропустити демонстрантів, які намагалися вирватися з містечка Політехнічного університету, яке вони займали вже кілька днів. Багатьох учасників протесту затримали.



Поліція заявила, що демонстранти можуть вийти з містечка, але тільки без саморобної зброї і протигазів.



Коли поліція намагалася потрапити в містечко вночі 17 листопада, демонстранти зустріли її бензиновими бомбами і камінням із бруківки.



Гонконг уже кілька місяців охоплений противладними протестами: демонстранти невдоволені, за їхніми словами, намаганнями Пекіну обмежити автономію колишньої британської колонії.



