Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 листопада 2019, Київ 15:55
Фотогалереї

Протести в Гонконгу

Поліція в Гонконгу застосувала подразливий газ, гумові кулі й дубці вранці 18 листопада, щоб не пропустити демонстрантів, які намагалися вирватися з містечка Політехнічного університету, яке вони займали вже кілька днів

Поліція в Гонконгу застосувала подразливий газ, гумові кулі й дубці вранці 18 листопада, щоб не пропустити демонстрантів, які намагалися вирватися з містечка Політехнічного університету, яке вони займали вже кілька днів. Багатьох учасників протесту затримали.

Поліція заявила, що демонстранти можуть вийти з містечка, але тільки без саморобної зброї і протигазів.

Коли поліція намагалася потрапити в містечко вночі 17 листопада, демонстранти зустріли її бензиновими бомбами і камінням із бруківки.

Гонконг уже кілька місяців охоплений противладними протестами: демонстранти невдоволені, за їхніми словами, намаганнями Пекіну обмежити автономію колишньої британської колонії.

Поліція у спорядженні для розгону демонстрантів рухається через димову хмару в Гонконгському політехнічному університеті в Гонконзі, 18 листопада 2019 року
1 Поліція у спорядженні для розгону демонстрантів рухається через димову хмару в Гонконгському політехнічному університеті в Гонконзі, 18 листопада 2019 року
Спецпідрозділи поліції затримують продемократичного протестувальника під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету (PolyU), 18 листопада 2019 року
2 Спецпідрозділи поліції затримують продемократичного протестувальника під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету (PolyU), 18 листопада 2019 року
Поліція застосовує сльозогінний газ у Гонконгському політехнічному університеті, 18 листопада 2019 року
3 Поліція застосовує сльозогінний газ у Гонконгському політехнічному університеті, 18 листопада 2019 року
Спецпідрозділи поліції наступають на продемократичних протестувальників під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
4 Спецпідрозділи поліції наступають на продемократичних протестувальників під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
Антиурядовий протестувальник стріляє з лука під час сутичок із поліцією неподалік Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
5 Антиурядовий протестувальник стріляє з лука під час сутичок із поліцією неподалік Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Поліція затримує протестувальника в Гонконгському політехнічному університеті, 18 листопада 2019 року
6 Поліція затримує протестувальника в Гонконгському політехнічному університеті, 18 листопада 2019 року
Співробітник спецпідрозділу поліції розтоптує парасольку, яку використовували продемократичні протестувальники під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
7 Співробітник спецпідрозділу поліції розтоптує парасольку, яку використовували продемократичні протестувальники під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
Поліція затримує протестувальників, які намагаються покинути студентське містечко Гонконгського політехнічного університету під час сутичок з поліцією Гонконгу, 18 листопада 2019 року
8 Поліція затримує протестувальників, які намагаються покинути студентське містечко Гонконгського політехнічного університету під час сутичок з поліцією Гонконгу, 18 листопада 2019 року
Протестувальники біжать назад до студентського містечка після того, як поліція почала наступ, коли вони намагалися залишити Гонконгський політехнічний університет, 18 листопада 2019 року
9 Протестувальники біжать назад до студентського містечка після того, як поліція почала наступ, коли вони намагалися залишити Гонконгський політехнічний університет, 18 листопада 2019 року
Співробітники спецпідрозділу поліції затримують продемократичного протестувальника &nbsp;під час сутичок поблизу Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
10 Співробітники спецпідрозділу поліції затримують продемократичного протестувальника  під час сутичок поблизу Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
Пожежа біля студентського містечка Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
11 Пожежа біля студентського містечка Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
Протестувальники стоять серед диму на мості через шосе, що веде до тунелю Крос-Гарбор у Гонконзі, 17 листопада 2019 року
12 Протестувальники стоять серед диму на мості через шосе, що веде до тунелю Крос-Гарбор у Гонконзі, 17 листопада 2019 року
Протестувальників обливають синьою рідиною з водомету під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
13 Протестувальників обливають синьою рідиною з водомету під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Продемократичний протестувальник під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
14 Продемократичний протестувальник під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Парасолька протестувальника зайнялася під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
15 Парасолька протестувальника зайнялася під час сутичок з поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Поліцейські затримують протестувальника біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
16 Поліцейські затримують протестувальника біля Гонконгського політехнічного університету, 18 листопада 2019 року
Протестувальник втікає, жбурнувши в поліцію &laquo;коктейль Молотова&raquo; біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
17 Протестувальник втікає, жбурнувши в поліцію «коктейль Молотова» біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Протестувальники на даху рогаткою кидають каміння в спецпідрозділи поліції під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
18 Протестувальники на даху рогаткою кидають каміння в спецпідрозділи поліції під час сутичок біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Сутичка протестувальників із поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
19 Сутичка протестувальників із поліцією біля Гонконгського політехнічного університету, 17 листопада 2019 року
Протестувальники під поліційним &laquo;обстрілом&raquo; сльозогінним газом біля Політехнічного університету Гонконгу після того, як поліція висунула ультиматум покинути студентське містечко, 17 листопада 2019 року
20 Протестувальники під поліційним «обстрілом» сльозогінним газом біля Політехнічного університету Гонконгу після того, як поліція висунула ультиматум покинути студентське містечко, 17 листопада 2019 року
Нагору
XS
SM
MD
LG