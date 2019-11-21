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22 листопада 2019, Київ 00:25
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#FreeHongKong під китайським посольством у Києві – фоторепортаж

Активісти організації Free Hong Kong Center («Центр вільного Гонконгу») зібралися увечері 21 листопада на пікет біля будівлі посольства Китайської Народної Республіки. Учасники акції прийшли підтримати учасників протестів у Гонконгу. Акцію під назвою «Звільни Гонконг: Акція солідарності» навмисне організували в річницю початку Революції гідності. За словами організаторів, протестувальники в Гонконгу надихаються українським Євромайданом, тож пікет влаштували, щоб висловити солідарність із ними. Пікетувальники вимагають від КНР, зокрема, звільнити арештованих протестувальників, розслідувати дії силовиків, змінити систему виборів, дозволивши гонконгцям самим обирати весь склад Законодавчої ради та провести перевибори губернатора. Ці вимоги аналогічні тим, які висувають самі мітингарі. Крім того, Free Hong Kong Center закликає українську владу підтримати протестувальників Гонконгу.
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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