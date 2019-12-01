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01 грудня 2019, Київ 18:26
Новини | Міжнародні

Гонконг: продемократичні активісти повертаються на вулиці після виборів

Протестувальники на площі Едінбург, Гонконг, 28 листопада 2019 року

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Антиурядові протести в Гонконгу поновилися попри перемогу демократів на виборах, після яких вуличне протистояння на кілька днів призупинилося.

Мітинг 1 грудня відбувся після кількох поодиноких сутичок демонстрантів із силовиками вночі 30 листопада.

Серед запланованих протестувальниками заходів – хода до консульства Сполучених Штатів на знак подяки Вашингтону, який ухвалив закон на підтримку продемократичного руху в Гонконгу.

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Крім того, ще один марш організований, щоб нагадати про п’ять вимог протесту. Серед них – запровадження прямих виборів керівних органів регіону та розслідування зловживань поліції проти учасників акцій.

Місцеві вибори в Гонконгу відбулися 24 листопада. Продемократичні кандидати здобули майже 400 з 452 місць.

Загальна явка склала 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому, коли продемократичні кандидати здобули лише 100 місць, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Протести в цьому регіоні розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

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