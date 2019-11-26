Зеленський: у деяких регіонах України лікарі і вчителі не отримали зарплату з вересня

Президент України Володимир Зеленський визнав, що частина працівників бюджетної сфери не отримала свою зарплату.

«Мені сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіше, пріоритетне питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання», – сказав Зеленський зранку 26 листопада перед відльотом з України.

Офіс президента наголошує, що перед початком візитів до Естонії та Литви Володимир Зеленський «доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями».

Про те, якими є суми заборгованості, в повідомленні не йдеться.

Зеленського не буде в Україні два дні. 26 листопада президент України перебуватиме в Естонії, де відвідає, зокрема, Цифровий форум, а 27 листопада глава держави відвідає з візитом Литву.