Зеленський відвідає Цифровий форум в Естонії та поїде до Литви

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку, де візьме участь у Цифровому форумі, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«У рамках візиту заплановані переговори з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом», – ідеться в повідомленні.

У роботі Цифрового форуму Зеленський візьме участь разом із естонською колегою.

Після візиту до Естонії президент України 27 листопада відвідає Литву, де візьме участь у 12-му засіданні Ради президентів України та Литви.