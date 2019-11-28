«Багато політики»: міністр Бабак висловилася про справу Садового

Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, що «бачить багато політики» у висунутій міському голові Львова Андрію Садовому підозрі в зловживаннях під час продажу земельної ділянки.

«Бачу багато політики, бачу, що питання землі в громадах абсолютно не впорядковане», – сказала Бабак у відповідь на прохання прокоментувати цю справу. Міністр пропонує у земельних питаннях «захистити кожного мера, кожну громаду законом». Бабак як член уряду висловилася на підтримку поданого до Верховної Ради законопроєкту 2280, який регламентує ці питання.

«Пан Садовий і міська рада, які приймали рішення про виділення земельної ділянки, не були захищені законодавчо… Мені дуже сумно, що інвестиційний процес в Україні може бути загальмований такими прикладами, тому що інвестор думає, що він входить у громаду, яка приймає легітимні рішення, а цього немає. Це є сигнал для інвесторів, і я хочу, щоб якомога швидше справа Садового була вирішена», – наголосила Альона Бабак.

Вона також вказала, що «як чинний урядовець, я би не хотіла про ці речі говорити, тому що мої слова можуть розцінюватися як позиція уряду, якої немає по справі Садового».

Альона Бабак тривалий час була соратницею міського голови Львова. У Верховній Раді восьмого скликання (2014–2019 роки) вона входила до фракції «Самопоміч». Андрій Садовий є засновником цієї політичної сили.

21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру міському голові Львова Андрію Садовому в зловживанні владою та службовим становищем під час продажу земельної ділянки в Рясному-Руському «без аукціону за заниженою вартістю».

Львівський міський голова пояснював, що у 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив нідерландського інвестора CTP для будівництва індустріального парку. Компанія купила земельну ділянку за 54 мільйони гривень. Садовий заперечує звинувачення у зловживаннях.

Повністю інтерв’ю з міністром розвитку громад і територій України Альною Бабак дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 30 листопада.