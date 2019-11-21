САП підтвердило повідомлення про підозру посадовцям Львівської міськради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада повідомила про підозру посадовим особам Львівської міської ради. За повідомленням САП, зловживання цих осіб «під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, завдали збитків громадянам і державі на суму понад 93,5 мільйона гривень».

«У 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі. Під час розслідування цих фактів встановлено і підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості», – йдеться в повідомленні.

«Крім того, з’ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення», – додали в САП.

Посадовців підозрюють у зловживання владою.

Одразу після підозр, прокурори САП вручили клопотання про обрання вказаним особам запобіжних заходів, йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили йому підозру в зловживанні владою.

«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив інвестора – компанію СТР. Ми від цієї компанії отримали 54 млн грн за землю. Було поле, де паслися корови. На цьому полі інвестор має побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 і далі років – блокування з усіх боків на рівні державної влади, Генеральної прокуратури. За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії .інших країнах. Третій по об’єму в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони планують збудувати тут у Львові три тисячі робочих місць», – заявив Садовий.

Він додав, що буде «боротися і перемагати».

Андрій Садовий є мером Львова від квітня 2006 року.