Садовий заявляє, що САП вручила йому підозру

Міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили йому підозру в зловживанні владою. Про це Садовий заявив у відеозверненні у фейсбуці 21 листопада.

«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив інвестора – компанію СТР. Ми від цієї компанії отримали 54 млн грн за землю. Було поле, де паслися корови. На цьому полі інвестор має побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 і далі років – блокування з усіх боків на рівні державної влади, Генеральної прокуратури. За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії .інших країнах. Третій по об’єму в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони планують збудувати тут у Львові три тисячі робочих місць», – заявив Садовий.

Він додав, що буде «боротися і перемагати».

У САП на запит Радіо Свобода наразі не підтвердили вручення підозри меру Львова.

Офіційного повідомлення від прокуратури наразі не було.

Андрій Садовий є мером Львова від квітня 2006 року.