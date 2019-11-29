Українські військові збиватимуть російські безпілотники з анексованого Криму – командування

Українські військові збиватимуть російські безпілотники, які будуть залітати з боку анексованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1, заявив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

«Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збити. Якщо мова про серйозні БПЛА типу «Орлан» або «Форпост», то тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам (на Донбасі – ред.). Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24», – розповів Ігнат.

Безпілотники марок «Орлан» і «Форпост» дислокуються на авіабазах в анекосованому Криму, і Бук-М1 ефективний для знищення цих російських БПЛА, додав Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту Росії на чолі з фрегатом «Адмірал Ессен» біля берегів Криму вчиться відбивати атаку авіації умовного противника.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.