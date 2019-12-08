Число жертв пожежі в Одесі зросло до 10

До 10 зросло число жертв пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомили в ДСНС.

«8 грудня о 8.30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб», – ідеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають, додали рятувальники.

7 грудня в лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час евакуації з будівлі коледжу економіки і права в Одесі, повідомив 7 грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.



Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.