Число жертв пожежі в Одесі зросло до 10

До 10 зросло число жертв пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомили в ДСНС.
«8 грудня о 8.30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб», – ідеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають, додали рятувальники.
7 грудня в лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час евакуації з будівлі коледжу економіки і права в Одесі, повідомив 7 грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.
Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.
Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.
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