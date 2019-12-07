Одеська пожежа: травмований рятувальник помер у лікарні – голова ОДА

У лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час евакуації з будівлі коледжу економіки і права в Одесі, повідомив 7 грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Куций.

За його словами, чоловіка звали Сергій Шатохін.

«Щойно у лікарні загинув рятувальник Сергій Шатохін, який перебував у комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежник впав з великої висоти та отримав важкі травми. Лікарі впродовж трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалося», – повідомив чиновник.

Він додав, що рятувальники продовжують пошуки ще 10 людей під завалами, розбирають конструкції на цокольному поверсі будівлі на площі 530 квадратних метрів. Над цим працює 231 людина.

Шатохін потрапив у лікарню з переломами кісток черепа, тяжкою черепно-мозковою травмою, забоями головного мозку.

За словами заступниці директора комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №1» Інги Назімкіної, в загиблого пожежника лишилося троє дітей.

Відтак кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до восьми. Раніше 7 грудня кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що під час розбору завалів знайшли ще два тіла. Їхні стать і особи наразі не встановлені.



Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.