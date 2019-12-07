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07 грудня 2019, Київ 11:13
Новини | Суспільство

Пожежа в Одесі: один з рятувальників залишається у комі

Ліквідація пожежі в Одеському коледжі економіки триває четвертий день

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Один з працівників ДСНС, який отримав травми під час гасіння пожежі ву будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, досі перебуває в комі, його стан оцінюються як вкрай тяжкий.

Про це журналістам повідомила заступниця директора комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №1» Інга Назімкіна.

«Він залишається без свідомості, у комі на ноотропній підтримці. У нього тяжка черепно-мозкова травма, множинні забії головного мозку, перелом кісток черепа», – сказала вона.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 7 грудня підтверджено загибель під час пожежі 5 людей, госпіталізовано 17 осіб, окрім того, за даними Нацполіції, доля ще 10 людей залишається невідомою.

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За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають, також ліквідовуються осередки тління, які досі виявляються у завалах.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

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Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.

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