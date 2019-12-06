Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 6 грудня створили комісію з розслідування причин пожежі в Одеському економічному коледжі.

«Комісія має доповісти Уряду про результати розслідування до 20 грудня», – повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він додав, що доручив ДСНС провести протипожежні перевірки «всіх закладів у країні».

Пожежа в одеському коледжі спалахнула вранці 4 грудня. Дві людини загинули, 30 були шпиталізовані, повідомили у ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.