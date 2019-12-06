Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 6 грудня створили комісію з розслідування причин пожежі в Одеському економічному коледжі.
«Комісія має доповісти Уряду про результати розслідування до 20 грудня», – повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Він додав, що доручив ДСНС провести протипожежні перевірки «всіх закладів у країні».
Пожежа в одеському коледжі спалахнула вранці 4 грудня. Дві людини загинули, 30 були шпиталізовані, повідомили у ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.
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