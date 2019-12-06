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06 грудня 2019, Київ 10:47
Новини | Події

Пожежа в Одесі: поліція шукає ще одну дівчину, яка могла перебувати в коледжі

«Поліцейські встановлюють зв’язки дівчини і перевіряють, чи могла вона бути у будівлі Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу на момент пожежі»

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Поліція Одеської області повідомляє, що до правоохоронців звернулися родичі 18-річної дівчини, з якою вони втратили зв’язок.

За словами рідних, останній раз вони спілкувалися з нею телефоном ще 30 листопада, йдеться в повідомленні поліції 6 грудня.

«Поліцейські встановлюють зв’язки дівчини і перевіряють, чи могла вона бути у будівлі Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу на момент пожежі», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, наразі тривають пошуки ще 13 людей, зв’язок з якими втрачений.

Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона
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Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона

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Пожежа в одеському коледжі спалахнула вранці 4 грудня. Дві людини загинули, 30 були шпиталізовані, повідомили у ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.

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