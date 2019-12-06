Пожежа в Одесі: рятувальники продовжують пошукові роботи

Станом на ранок 6 грудня рятувальники продовжують роботи на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок пожежі загинуло дві особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (одна особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою. Перша загибла померла у лікувальному закладі 4 грудня. О 17:40 5 грудня в ході проведення пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіло загиблої особи», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що основні зусилля направлені на пошук людей та розбирання конструкцій.

«Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м.куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м.куб. води», – заявили у відомстві.

Правоохоронці розшукують людей, які вважаються зниклими без вісти.

«Всього до робіт залучено 47 одиниць техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються», – сказали у ДСНС.

Пожежа в коледжі спалахнула вранці 4 грудня. 5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.