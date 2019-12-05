Число загиблих у пожежі в Одесі зросло до двох

До двох зросло число загиблих у пожежі, яка сталася в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня.

«О 17:40 5 грудня в ході проведення пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіло загиблої особи. Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Поліція у своєму повідомленні уточнює, що загиблою є жінка, особу якої нині встановлюють. Тривають пошуки ще 13 людей.

Пошуково-рятувальні роботи на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу триватимуть і всю наступну ніч, повідомив 5 грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, 14 людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа в коледжі спалахнула вранці 4 грудня. Внаслідок інциденту студентка коледжу загинула. За даними мерії, ще 23 людини шпиталізували.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.