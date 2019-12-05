Пожежа в Одесі: для рятувально-пошукової операції знадобиться спеціальний кран

За даними рятувальників, каркас Одеського коледжу економіки, у якому вчора сталася пожежа, у задовільному стані, але перестінки будівлі в аварійному стані. Про це повідомив кореспондент Радіо свобода.

Експерти з будівельної академії підтвердили, що розбирати будинок небезпечно. У ДСНС вважають, що для проведення рятувально-пошукової операції знадобиться спеціальний кран.

Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання 0150 подовжувача у зачиненому кабінеті. Зазначається, що будівля 1914 року мала чимало конструкцій та елементів з деревини та очерету.

Пожежа в Одеському коледжі економіки спалахнула вранці 4 грудня. Одна людина, студентка коледжу, загинула внаслідок пожежі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що оскільки 14 людей вважаються зниклими без вісти, кількість загиблих може зрости.

За даними ДСНС, станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділи ДСНС гасять окремі осередки тління в будівлі, де руйнуються згорілі будівельні конструкції.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби – відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.