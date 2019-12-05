Пожежа в Одесі: 27 людей перебувають у лікарнях

27 постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебувають у лікарнях, повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед постраждалих, зокрема, 13 підлітків і семеро співробітників ДСНС. Одна жінка, викладачка коледжу, загинула внаслідок пожежі, що спалахнула вранці 4 грудня.

За даними ДСНС, станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділи ДСНС гасять окремі осередки тління в будівлі, де руйнуються згорілі будівельні конструкції.

Напередодні прессекретар голови Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов повідомив Радіо Свобода, що в рятувальників немає інформації про 15 людей, які могли постраждати під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби – відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.