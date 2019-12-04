В Одесі після пожежі розшукують 15 людей

У рятувальників немає інформації про 15 людей, які могли постраждати під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це Радіо Свобода повідомив прессекретар голови Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов.

«Зараз готуємося до завтрашнього засідання комісії з приводу трагічної пожежі. ДСНС доповідає про 15 людей, з якими немає зв’язку у родичів і близьких», – повідомив Соколов.

5 грудня відбудеться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежі в економічному коледжі. Соколов також наголосив, що ситуація може змінитися. Місцеві засоби інформації повідомляють, що серед зниклих безвісти директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович. Офіційно імена можливих зниклих не називають.

Пресслужба ОДА повідомляє про 28 постраждалих – вони продовжують звертатися до лікарень. Ще станом на 17:30 госпіталізованих було 23. Серед постраждалих – 15 неповнолітніх. Також станом на 17:30 лікарі повідомляли про 10 госпіталізованих неповнолітніх.

Пресслужба ОДА також повідомляє, що серед постраждалих 15 жителів Одеси, троє – з Біляївського району, двоє – з Роздільнянського району і по одному – з Тарутинського та Лиманського районів. Постраждалі зазнали опіків різного ступеня важкості та локалізації, також отруєння продуктами горіння та травми різного ступеня важкості. Точно відомо поки про одну загиблу – 17-річну студентку, яка померла в лікарні майже одразу після госпіталізації.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби – відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.