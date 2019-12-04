Пожежа у коледжі в Одесі: щонайменше 9 постраждалих, одна людина в тяжкому стані

У коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі 4 грудня виникла пожежа. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, 9 людей постраждали, вони госпіталізовані. У мерії Радіо Свобода уточнили, що принаймні одна людина перебуває у тяжкому стані.

Повідомляється, що серед постраждалих є троє пожежників.

«4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Станом на 11:40, площа пожежі орієнтовно складає 2000 метрів квадратних, існує загроза розповсюдження вогню», – повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, евакуювали понад 40 людей, продовжують виводити людей із приміщення.

Що стало причиною загорання наразі невідомо.