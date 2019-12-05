Зеленський про пожежу в Одесі: жертв може бути більше

Наразі відомо про 14 зниклих без вісти після пожежі у коледжі в Одесі, серед них п’ятеро студентів, одна студентка загинула. За словами президента України Володимира Зеленського, кількість жертв може зрости.

«У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше», – зазначив президент.

За його словами, 21 людина зараз знаходиться у лікарнях у стані середньої важкості, стан п’ятьох людей – важкий. Президент відзначив роботу пожежників та рятувальників, семеро з яких також перебувають у лікарнях.

«Доручаю голові Одеської ОДА та всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до цієї трагедії. Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху у жодному місті країни», – заявив Зеленський.

Пожежа в Одеському коледжі економіки спалахнула вранці 4 грудня. Одна людина, студентка коледжу, загинула внаслідок пожежі.

За даними ДСНС, станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділи ДСНС гасять окремі осередки тління в будівлі, де руйнуються згорілі будівельні конструкції.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби – відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.