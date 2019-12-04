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04 грудня 2019, Київ 19:24
Новини | Події

Під час пожежі в Одесі загинула студентка, мерія повідомляє про 23 госпіталізованих

Пожежа в Одеському коледжі економіки, 4 грудня 2019 року

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Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна студентка, повідомив журналістам головний лікар міської клінічної лікарні №1 Євген Григор’єв.

Представниця Одеської міської ради розповіла журналістам, що за день шпиталізовані 24 людини. «На жаль, одна пацієнтка, яка у дуже важкому стані була госпіталізована до Єврейської лікарні, померла», – розповіла представниця мерії.

Вона зазначила, що серед постраждалих – 10 неповнолітніх.

За словами Григор’єва, студентка померла практично одразу після шпиталізації. Він заперечив інформацію про загибель викладачки.

«Пацієнтка, яка померла в нашій медичній установі, надійшла як невідома. Через певний час родичі впізнали в ній свою дочку… Спочатку її опізнав один із співробітників ДСНС. Він впізнав у ній свою родичку, але потім виявилося, що він у стані шоку помилився», – пояснив Григор’єв.

У ДСНС повідомили, що о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізували на площі 4000 квадратних метрів.

Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона
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Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона

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