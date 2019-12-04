Одна людина загинула через пожежу в Одесі – мерія

Унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула одна людина, повідомила пресслужба міської ради в коментарі Радіо Свобода. Жінка була у тяжкому стані.

За даними мерії, загалом під час пожежі постраждали 16 людей (до цього числа включають загиблу жінку). Серед них – шестеро неповнолітніх.

Згідно із повідомленням пресслужби Одеської обласної державної адміністрації, спочатку площа пожежі складала 700 метрів квадратних. Втім, як уточнює ДСНС, за півтори години вона збільшилася до 2 тисяч квадратних метрів.

Пожежа виникла на третьому поверсі шостиповерхового навчального корпусу. Будівля є пам’яткою архітектури. Крім навчального закладу, там працює кілька комерційних підприємств, інститут морської біології та одеський філіал інституту археології НАН України.

Для гасіння пожежі залучені як техніка ДСНС, так і міські комунальні «вишки». Також на місце прибули водовози комерційних структур. Всього для ліквідації вогню залучили 65 людей особового складу та 16 одиниць техніки.