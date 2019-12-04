Пожежа в Одесі: в лікарні 22-є, 1 людина загинула, 5-х шукають – МОН

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася пожежа, «додатково уточнюють» місце перебування п’яти людей: двох студентів і трьох працівників бухгалтерії закладу.

«За даними ДСНС, наразі триває ліквідація пожежі... За даними керівництва закладу, наразі додатково уточнюється місце перебування двох студентів і трьох працівників бухгалтерії закладу», – повідомили у МОН.

Міністр освіти Ганна Новосад також висловила співчуття рідним і близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі, а також усім постраждалим.

«На місце вже виїхав Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН. Він допомагатиме ефективно реагувати на потреби закладу з огляду на допомогу, яку може надати міністерство», – додала Новосад.

За даними поліції, станом на 14:35 до медичних закладів госпіталізовані 22 людини, з них – одна людина загинула.

У ДСНС повідомили, що пожежа виникла о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізували на площі 4000 квадратних метрів, додали у ДСНС.

Станом на 15:00 годину 4 грудня ДСНС повідомила, що внаслідок пожежі «загинула 1 особа та постраждало 14 осіб, із них 6 співробітників ДСНС. Роботи з евакуації людей закінчено. Ліквідація пожежі триває».