«Справа не в ціні»: рятувальники подякували чоловіку, який усю ніч пригощав кавою на пожежі в Одесі

Рятувальники подякували чоловікові, який працює на кавомашині і всю ніч пригощав своїми напоями пожежників, що гасили загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

«Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно каву для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі. Дякуємо Вам за велике серце! Бо справа ж не у ціні на чашку кави, справа у турботі про інших», – ідеться на фейсбук-сторінці МВС України.

У коментарях користувачі соцмереж назвали ім’я чоловіка – це приватний підприємець Анатолій Парфьонов.

Пошуково-рятувальні роботи на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу триватимуть і всю наступну ніч, повідомив 5 грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, 14 людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа в коледжі спалахнула вранці 4 грудня. Внаслідок інциденту студентка коледжу загинула. За даними мерії, ще 23 людини шпиталізували.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.