Кількість загиблих під час пожежі в Одесі зросла до 5 осіб – ДСНС

У ніч на 7 грудня рятувальники виявили тіло ще однієї особи під час розбору завалів після пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляється на сайті обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, зараз відомо про загибель 5 осіб: трьох виявили під завалами і ще одна жінка померла в лікарні.

«Постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб). За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають, також ліквідовуються осередки тління, які досі виявляються у завалах.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня. Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.