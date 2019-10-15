Пожежа в готелі «Токіо Стар»: головному підозрюваному призначили заставу в 53 млн гривень

Суд залишив під вартою головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» підприємця Вадима Чорного. Втім, він може вийти із СІЗО у випадку внесення застави в більше ніж 53 мільйони гривень.

«Визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов’язків, передбачених КПК України у розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень відповідно до наявних цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної і моральної шкоди, заданої внаслідок кримінального правопорушення», – заявив слідчий суддя Вадим Іванчук.

Таке рішення він ухвалив після кількох днів засідання – спочатку суд продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

Засідання по різних епізодах цієї справи почалося 11 жовтня, продовжилось 12 і 14, а останню ухвалу по Чорному оголосили 15 жовтня. І Чорний, і прокурор Євген Антощук заявили, що будуть подавати апеляцію на це рішення. Підозрюваний, зокрема, заявив, що сума застави не відповідає своїй головній задачі – забезпечення виконання ним процесуальних вимог.

Прокуратура раніше підтримала клопотання адвокатів Паровик про домашній арешт – жінку зобов’язали здати паспорти та постійно перебувати на місце проживання. У неї є двоє неповнолітніх дітей. На минулому засіданні обвинувачення виступало за утримання Паровик під вартою без застави.

Ще двоє підозрюваних у справі переховуються від слідства і оголошені в розшук, повідомив Радіо Свобода один з прокурорів. Це співвласник готелю «Токіо Стар» Сергій Дурач і головний інженер закладу. Його ім’я поки не повідомляється.

Також на судовому засіданні стало відомо про ще одну підозрювану – Оксану Їжак, яка в ніч пожежі працювала на рецепції. За словами Чорного, саме Їжак дала на нього покази, хоча б саме вона мала нести реальну відповідальність за події.

Чорний, який називає себе власником будівлі, у якій перебував готель «Токіо Стар», називає справу політичним замовленням – його ім’я в день трагедії назвав президент України Володимир Зеленський та пообіцяв, що одеський підприємець понесе відповідальність за життя дев’ятьох людей, які загинули в пожежі.

Чорний також заявляв на суді, що не має стосунку до готелю «Токіо Стар», лише готелю «Паровоз», який розташовувався на другому поверсі. Він також закликав суддю відпусти його зі слідчого ізолятору під заставу, на поруки чи під домашній арешт. Зокрема, через особисту небезпеку, мовляв в ізоляторі йому загрожує розправа від інших арештантів, які вважають його винними у вбивстві.

Прокуратура заявила, що у випадку зміни запобіжного заходу вважає можливим тиск на свідків з боку Чорного, знищення ним доказів або переховування від слідства, оскільки підозрюваний є американським громадянином. Сам Чорний перед судом заявив, що не хотів би, щоб його судили за пожежу в Сполучених Штатах і не став би тікати туди. Про готовність взяти Чорного на поруки заявляв головний рабин Одеси і півдня України Авроом Вольф, колишній голова обласної ради, політик Михайло Шмушкович і група з 15 журналістів.

«Судді відпускали під заставу навіть вбивць, тоді як мене підозрюють у злочині з необережності. Як ви вважаєте, чи є достатньою заставою 50 мільйонів гривень? Чи є це гарантією, що я не буду переховуватись від слідства», – заявив Чорний у своєму кількагодинному виступі. Він говорив на трьох мовах – російській, українській і англійській. І сам Чорний, і його захист подавали відводи суддям та прокурорам, але жодний з них не був задоволений.

Нещодавно Приморський районний суд в Одесі зобов’язав правоохоронців розслідувати пожежу як спробу приховати сліди вбивства, як залишення в небезпеці – цю версію висунула фізична особа, Микола Коваль. Про неї також говорив в суді Чорний. За його словами, підпалити готель міг сумчанин Олексій Долгих, в якого на пожежі загинули дружина та десятирічна донька.

«Він спочатку побіг за вогнегасником, хоча в небезпеці була його родина», – заявив підприємець. Коваль наголошував, що згідно із матеріалами справи тіло дівчинки знайшли під пральною машиною, причина смерті поки не була досліджена, а оскільки пожежа почалася саме з пральної, дівчина б не побігла туди сама.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ятеро людей загинули, десятеро були травмовані. Кілька з них досі госпіталізовані.

20 серпня суд взяв під варту на 60 діб власника будівлі, де був розташований готель – бізнесмена Вадима Чорного.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

Будівля неодноразово проходила перевірки ДСНС і усувала недоліки, які ті знаходили. Проєкт будівлі також проходив затвердження в органах місцевої влади.