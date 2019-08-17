Одеса: ДСНС виявили ще одного загиблого на місці пожежі в «Токіо-Стар»

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили тіло ще однієї загиблої людини на місці пожежі в готелі «Токіо-Стар».

«Рятувальники продовжують роботи по розбиранню конструкцій під час проведення слідчих дій. О 14:12 було виявлено тіло ще одної загиблої людини (анкетні данні встановлюються)», – повідомляють у відмстві.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до дев’яти.

ДСНС нагадує, що під час гасіння пожежі з будівлі евакуювали 136 осіб. 10 осіб постраждали, 9 з них госпіталізовані.

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Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.