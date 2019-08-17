У поліції розповіли про стан постраждалих внаслідок пожежі в «Токіо-Стар»

Більшість постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі в одеському готелі «Токіо-Стар», перебувають у тяжкому стані, повідомив начальник Головного управління Національної поліції Одеської області Олег Бех.

За його даними, серед сімох осіб, яких доставили до опікового відділення міської лікарні №10, є 10-річна дівчинка з опіками 12% тіла та отруєнням продуктами горіння.

Інші постраждалі також мають опіки 1 і 2 ступенів, в деяких випадках – опіки верхніх дихальних шляхів. Серед них – 20-річний військовослужбовець, який також у тяжкому стані.

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Один із постраждалих, громадянин Литви, відмовився від госпіталізації. Серед госпіталізованих до 10-ї лікарні є ще один іноземець – громадянин Сьєрра-Леоне.

Крім того, двох людей доставили до Лікарні водників. Обидва в тяжкому стані, один із них, 22-річний чоловік, має 40% опіку верхніх дихальних шляхів, важкий опіковий шок, перебуває в реанімації.

Заступник мера Одеси Андрій Котляр заявив, що вцілілі постояльці готелю шукають свої речі на місці пожежі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Після того їх планують розселити в одному з міських санаторіїв.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі загорівся другий поверх, внаслідок пожежі загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Раніше власник будівлі, де розташований готель «Токіо-Стар», Вадим Чорний заявив про готовність понести відповідальність, якщо його провина у пожежі буде доведена.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.