Одеса: поліція розслідує пожежу в готелі, де загинуло 8 людей

Поліція працює на місці подій в одеському готелі «Токіо Стар», де внаслідок пожежі загинуло восьмеро людей і ще десятеро госпіталізовані – про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«На місці події працюють поліцейські та рятувальники. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, пожежа сталася вночі проти 17 серпня.

Пожежу вдалося локалізувати о 3:35, ліквідувати – о 4:32 ранку.

Про причини займання наразі не повідомляють.