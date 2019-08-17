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17 Серпень 2019, Київ 11:17
Новини | Події

Одеса: поліція розслідує пожежу в готелі, де загинуло 8 людей

Ліквідація пожежі в готелі «Токіо Стар»

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Поліція працює на місці подій в одеському готелі «Токіо Стар», де внаслідок пожежі загинуло восьмеро людей і ще десятеро госпіталізовані – про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«На місці події працюють поліцейські та рятувальники. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, пожежа сталася вночі проти 17 серпня.

Пожежу вдалося локалізувати о 3:35, ліквідувати – о 4:32 ранку.

Про причини займання наразі не повідомляють.

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