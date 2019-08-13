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13 Серпень 2019, Київ 12:27
Новини | Події

У Греції +40 градусів і сильний вітер – МЗС закликає українців бути обережними

Пожежа поблизу Афін у липні 2018 року

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Через спеку і пожежі в Греції департамент консульської служби МЗС України оприлюднив рекомендації для співвітчизників.

«У зв’язку з підвищенням температури до + 40℃ і сильними вітрами та оголошенням 10 серпня 2019 р. в більшості регіонів Греції найвищих четвертого і п’ятого режимів пожежної небезпеки Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України обмежити пересування зазначеними районами, знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту», – ідеться в повідомленні.

«П’ятий, найвищий режим пожежної небезпеки «тривога», введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія)», – вказують українські дипломати і надають детальні інструкції щодо дій громадян України за умов небезпеки.

Лісові пожежі регулярно спалахують у Греції. Торік до кінця липня кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у цій країні сягнула 79. Близько 200 людей були поранені, ще понад 100 вважалися зниклими безвісти. У країні тоді оголосили триденну жалобу.

/**/ /**/ /**/ Доля ще близько 30 людей залишається невідомою, їхній пошук триває
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