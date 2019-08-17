«Сталася катастрофа»: власник будівлі в Одесі, де через пожежу загинули 8 людей

Власник будівлі, в якій розташований готель «Токіо Стар», бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч проти 17 серпня, внаслідок якої загинули восьмеро людей.

«Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу», – сказав Чорний у коментарі Радіо Свобода.

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Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.