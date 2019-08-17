Пожежа в «Токіо Стар»: у лікарні розповіли подробиці

Шестеро постраждалих під час пожежі в «Токіо Стар» перебувають у реанімації – про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. До цієї лікарні доправили сімох із десяти госпіталізованих внаслідок пожежі, які отримали найбільш серйозні ушкодження.

За даними лікаря, двоє з постраждалих – одесити, четверо – мешканці інших населених пунктів України. Ще один постраждалий – громадянин іноземної держави.

«(Уражені – ред.) різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик – все було чорного кольору», – сказав Ставратій.

Він уточнив, що серед госпіталізованих у його закладі постраждалих – троє жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 37 років.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.