Поліція шукає причетних до підпалу маршрутки в Києві

У Києві поліція розшукує осіб, причетних до пошкодження маршрутки, яка вранці 15 серпня згоріла в Деснянському районі міста поблизу станції метро «Лісова».

«Правоохоронці з’ясували, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув хлопок. Невдовзі він побачив, як загорівся автобус. За попередньою версією рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку й інші рештки для проведення експертизи», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Обставини і мотиви інциденту ще встановлюють, заявляють у поліції.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а маршрутка повністю згоріла.