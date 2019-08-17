Зеленський і Гройсман прокоментували пожежу в одеському готелі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок пожежі в готелі «Токіо-Стар» в Одесі. Він також заявив, що причиною пожежі стало «злочинне недбальство».

«Десять людей постраждали, четверо з них – у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості», – заявив Зеленський.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.

Події в Одесі також прокоментував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей. Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об’єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані», – йдеться в заяві голови уряду.

Раніше власник будівлі, де розташований готель «Токіо-Стар», Вадим Чорний заявив про готовність понести відповідальність, якщо його провина у пожежі буде доведена.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі загорівся другий поверх, внаслідок пожежі загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

У червні пожежа сталася в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я. Тоді загинули шестеро пацієнтів і медична сестра.