В поліції Одещини назвали версії причин смертельної пожежі в «Токіо Стар»

Поліція розглядає три версії причин пожежі в готелі «Токіо Стар», внаслідок якої загинули восьмеро людей. Як зазначив начальник головного управління Національної поліції Одеської області Олег Бех, серед них є версія умисного підпалу.

«Перша версія – можливий факт вбивства, після якого був підпал з метою приховання даного злочину. Друга версія – порушення правил пожежної безпеки. Третя версія – необережне використання вогню тими відвідувачами, які перебували в даному готелі», – сказав Бех.

Він зазначив, що чотирьох із восьми загиблих знайшли в коридорі готелю.

«Всі загинули попередньо від отруєння чадним газом. Всі трупи будуть вивчені на предмет причини смерті», – заявив голова обласної поліції.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.