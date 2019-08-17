Пожежа в «Токіо-Стар» виникла набагато раніше, ніж про неї повідомили ДСНС – поліція

Пожежа в одеському готелі «Токіо-Стар» виникла задовго до того, які про неї стало відомо рятувальникам. Про це на брифінгу в Одесі 17 серпня повідомив начальник Головного управління поліції Одеської області Олег Бех.

За його словами, будівля готелю була ще 2009 року оснащена протипожежним обладнанням, датчиками задимлення, також мала водопостачання.

«Двоє працівників служби охорони мали можливість вжити першочергових заходів для ліквідації невеликої площі пожежі, а також забезпечити безпеку громадян. На 10 годину розпочалися слідчі дії з працівниками ДСНС, які перебували на місці. Як вони повідомили, пожежа розпочалася набагато раніше, ніж було повідомлено на лінію ДСНС, і, коли вони приїхали і побачили, що не тільки другий поверх горить, а й дах, надати допомогу всім особам було практично неможливо. Слідчі вже перевірили компанію, яка здійснює ці охоронні послуги, ми хотіли сьогодні впевнитися, чи була підключена вказана сигналізація на відповідний пульт охорони», – повідомив він.

При цьому, як уточник начальник ДСНС Одеської області Віктор Федорчак, повідомлення про пожежу рятувальники отримали вночі о 1:34.

За словами Беха, охоронна компанія відмовила в наданні документів, тож слідчі проводять інші заходи, щоб встановити, які були договірні відносини між готелем і охоронним підприємством.

Як додав очільник обласної поліції, слідчі допитали власника будівлі та власника компанії, яка встановлювала протипожежне обладнання.

«Крім того, вилучено сервер, на якому є відео-архів, що нам також надасть додаткову можливість вивчити час, коли розпочалося задимлення, коли почалася пожежа, там провести інші слідчі дії з відповідними спеціалістами», – зазначив Бех.

Прокурор Одеської області Олег Жученко на брифінгу повідомив, що приміщення готелю раніше було комунальним, і правоохоронці планують перевірити процедуру його передачі в приватну власність.

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«При огляді місця події вже неозброєним оком видно, що там є великі питання до використання його як готельного комплексу, починаючи від обладнання протипожежною безпекою до ширини коридорів і можливості евакуації. Крім того, вже встановлено, що в 2019 році була передбачена планова перевірка підрозділами. Однак у зв'язку з тим, що власник, на балансі якого це приміщення, змінив орендаря, то працівники протипожежної безпеки не змогли вийти на планову перевірку. Ми всі прекрасно розуміємо, що це є схема ухилення від проведення цих перевірок. Ми будемо ставити питання не тільки по орендареві, а й по тих службових особах і власниках, які вдаються до вказаних маніпуляцій», – сказав прокурор.

Раніше власник будівлі, де розташований готель «Токіо-Стар», Вадим Чорний заявив про готовність понести відповідальність, якщо його провина у пожежі буде доведена.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.