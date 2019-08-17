ДБР розслідує дії ДСНС Одещини через пожежу в «Токіо-Стар»

Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування щодо працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області через нібито неналежне виконання ними своїх обов’язків.

Це, згідно з позицією бюро, призвело до пожежі в готелі «Токіо-Стар» в Одесі, яка забрала життя щонайменше восьми людей.

«Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час здійснення ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема: допити свідків; вилучення необхідних документів», – заявляють у відомстві.

Кваліфікація, за якою ДБР проводить розслідування: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція за цією статтею Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права на певні посади та види діяльності до трьох років та можливість штрафу.

На брифінгу 17 серпня прокурор Олег Жученко повідомив, що будівлю мали перевірити в 2019 році, однак власник змінив орендаря, внаслідок чого працівники протипожежної безпеки провести планову веревірку.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.