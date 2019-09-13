У справі пожежі в одеському готелі заарештували третього підозрюваного, матір двох дітей

Суд заарештував третього підозрюваного у справі про пожежу в готелі «Токіо-Стар» в Одесі – старшу адміністраторку Ірину Паровик. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з ухвалою судді Вадима Іванчука, до 18 жовтня 2019 року вона буде в слідчому ізоляторі. Ірині Паровик інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України).

Суддя таким чином задовольнив клопотання прокурора Євгена Антощука, який в суді заявив, що Паровик як старший адміністратор може впливати на свідків, інших працівників готелю. Всі вони, за словами Антощука, вказують на Паровик як на людину, що відповідала за кадрові та господарчі питання в готелі. Також її підпис є на документі ДСНС – забороні готелю працювати. Це припис був вручений в 2012 році, і сама Паровик каже, що вже не пам’ятає його. Вона, втім, наполягає: людей вона не наймала, за пожежну безпеку не відповідала.

«Я шукала людей і спілкувалася із ними, але їх приймали на роботу в головному офісі», – каже Паровик. І вона, і її адвокат Ігор Єлуашвілі стверджують: ніякого документального підтвердження того, що Паровик відповідала за протипожежну безпеку, немає. Вона працювала в готелі з 2009 року, в 2014 році пішла в декрет, хоча де-факто продовжувала працювати. Наразі в неї дві дочки – молодшій півтора року, старшій – п’ять.

В прокуратурі кажуть: Паровик пов’язували трудові відносини із підприємцем Олександром Терновським, який підписував документи від імені готелю. Там також кажуть, що після пожежі вона знищувала документи на місті злочину. Сама Паровик пояснює: всі слідчі дії вже були закінчені, охорону з місця пожежі вже зняли, а документами були ксерокопії особистих документів працівників. «Це були паспорти, особисті данні, як я могла їх просто так викинути», – каже вона Радіо Свобода.

Паровик допитували тричі – і слідчі, і прокурори. Вона заявляє про готовність повністю співпрацювати зі слідством, проте зазначає: вона знає небагато, усі складні питання в той період, коли вона підписувала припис ДСНС, вирішував або бухгалтер підприємства, або інший представник власника будівлі Вадима Чорного – адвокат Олександр Ткаченко. Зараз останній – народний депутат від «Слуги народу», він переміг на 141-му виборчому окрузі в Одеській області. Проте саме Паровик телефонували з компанії, що обслуговувала пульт пожежної безпеки – вона каже, що залишала їм свій телефон як контактний, а не як уповноважена з питань протипожежної безпеки.

Захисник Паровик Ігор Єлуашвілі подавав клопотання про допит свідка – майстра, що ремонтував техніку в готелі. Згідно із попередніми висновками, пожежа розпочалась у пральні через коротке замикання. Сторона захисту стверджує: пожежа розпочалась на даху, а вже потім перейшла в пральню. Суд відхилив це клопотання, після чого адвокат заявив відвід судді, проте безуспішно.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, десятеро були травмовані. 20 серпня суд взяв під варту на 60 діб власника будівлі, де був розташований готель, – бізнесмена Вадима Чорного. Співвласник готелю Сергій Дурач раніше був оголошений в розшук – він раніше виїхав за кордон і поки не повернувся. Державне бюро розслідувань також заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства і призвели до пожежі.