Пожежа в готелі «Токіо-Стар»: одеський суд залишив власника будівлі в СІЗО

Вадима Чорного, власника будівлі, де розташовані готелі «Токіо-Стар» та «Паровоз» і де була велика пожежа із жертвами, залишили в слідчому ізоляторі до 15 жовтня. Одеський апеляційний суд визнав неправомочним рішення слідчого судді першої інстанції, але відмовив як у можливості застави, так і у виході на поруки рабина Авроома Вольфа.

Під час судового засідання стало відомо, що попередньою причиною пожежі на другому поверсі будівлі, що належить Чорному, було надмірне навантаження на електромережі та коротке замикання. Про це суду повідомив прокурор Євген Антощук із посиланням на думку працівників ДСНС. Чи замовлена обвинуваченням експертиза для остаточного вирішення причин пожежі, прокурор не розповів. Постраждалі також говорили Радіо Свобода, що останнім часом в готелі інколи зникало світло – на 10-15 хвилин по вечорах.

Чорний заперечував можливе навантаження – казав, що близько першої ночі з електроприладів мало що працює. Він також повідомляв Радіо Свобода, що будівля готелів обслуговується як об’єкт громадянської оборони, має постачання з двох електроліній.

Раніше Чорний наполягав, що не має стосунку до другого поверху будівлі, де розташований готель «Паровоз», де є окремий власник і керівник. Це Сергій Дурач, який, за даними прокуратури, поїхав з України 20 серпня 2019 року, за три дні до пожежі. Чорний, втім, наполягав на суді, що Дурач планував цю поїздку заздалегідь та повернеться до України за чотири-п’ять днів.

Обвинувачення вважає Чорного таким же кінцевим бенефіціаром цього бізнесу як і Дурача.

Директором готелю «Токіо-Стар» є Віктор Віноградов – його прокуратура поки не допитала. Посилаючись на допити працівників готелю, прокурор Антощук заявив, що Віноградов не був фактичним керівником підприємством, готелями керував Чорний.

У виступі в суді Вадим Чорний, говорячи про обидва готелі, стверджував, що в них була єдина система тушіння пожежі та сигналізації. Сигналізація спрацювала, але сигнал на пульт ДСНС не поступив, оскільки оператор не став відправляти його.

«Спрацювала сигналізація, був відправлений сигнал на пульт, але ніхто не відреагував. Згідно із нормами там встановлені дуже чутливі датчики, вони часто реагують на куріння в номерах. Ніхто не викликає ДСНС, тому що датчики спрацьовують по десять разів на день. Працівників компанії «Амитрин», яка не передала сигнал, прокурори не допитали», – заявив Чорний. Прокурори це заперечують.

У суді прокурори також розповіли, що за словами адміністратора готелю, документи зокрема підписував громадянин Молдови Олександр Терновський – фізична особа-підприємець, зареєстрований за адресою комунальної установи «Одеський Міський Центр Обліку Бездомних Громадян». Також представники стверджують, що деякі підписи просто підроблялися і графологічна експертиза вже готується.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, десятеро були травмовані. Кілька з них досі госпіталізовані, двоє – в реанімації.

20 серпня суд взяв під варту на 60 діб власника будівлі, де був розташований готель – бізнесмена Вадима Чорного.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.