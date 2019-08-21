Встановлена особа ще однієї загиблої в «Токіо-Стар» – поліція

Поліція Одеської області повідомляє про ідентифікацію ще однієї загиблої внаслідок пожежі в готелі «Токіо-Стар» в Одесі.

«Жінка – жителька Сумської області, 1977 року народження. Заходи по ідентифікації ще двох людей – дитини та чоловіка тривають», – йдеться в заяві прес-служби відомства.

Ім’я загиблої не розголошується.

Таким чином, правоохоронцям відомі імена сімох із дев’яти загиблих у пожежі.

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Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, десятеро були травмовані. Кілька з них досі госпіталізовані, двоє – в реанімації.

20 серпня суд взяв під варту на 60 діб власника будівлі, де був розташований готель – бізнесмена Вадима Чорного.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.